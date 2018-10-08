В США стали известны подробности смертельной аварии с лимузином

Автомобиль был арендован для транспортировки гостей с юбилея. В нем находилось 18 человек. Съезжая с холма на большой скорости, удлиненный внедорожник, проигнорировав знак Stop, вылетел на Т-образный перекресток и врезался в припаркованный джип и пешеходов. После этого машину выбросило в кювет. Погибли 20 человек - это все пассажиры лимузина и двое прохожих. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Авария названа самой трагической в США за последние 9 лет. Известно, что изначально гостей с праздника должен был забрать автобус, но он сломался. Заменил его лимузин. За несколько минут до трагедии один из пассажиров в сообщении родственнику написал, что машина в "ужасном состоянии". По факту ДТП проводится расследование.