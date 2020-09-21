В США стартует 75-я Генассамблея ООН

В Нью-Йорке сегодня открывается 75-я Генассамблея ООН. Она пройдет в режиме онлайн. Участники пришлют заранее записанные выступления. Одна из основных тем - борьба с COVID-19, а также необходимость сотрудничества разных стран. Акцент сделают и на проблемах экологии. К участникам мероприятия обратится принц Чарльз. В своем видеопослании он призовет к немедленным и быстрым действиям, чтобы избежать экологической катастрофы.