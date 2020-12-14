В США стартует всеобщая вакцинация от коронавируса

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 72,5 миллиона. Более 16,5 миллиона приходится на США. Там сегодня начинается всеобщая вакцинация. До конца года власти планируют привить около 20 миллионов человек.



Литва ужесточает карантин

Обостряется ситуация в Литве. Страна стала второй по заболеваемости COVID-19 в Европе. Там ужесточают карантин. На этой неделе закроются школы и магазины, кроме самых необходимых. Покидать дом можно только по уважительной причине. Запретят выезд из муниципалитета, где проживаешь. Ограничения продлятся до 31 января. Жесткие ограничения со среды вводит и Германия.



Италия вышла из красной зоны