В США стремительно растут цены: Bloomberg рассказал об успехах "байденомики"

Агентство Bloomberg сравнило актуальные данные и информацию трехлетней давности. Продовольствие, одежда, энергоносители - все подорожало не менее чем на 25 %. Поддержанные авто, например, подорожали на треть, а медицинские страховки - на половину.

По данным агентства, инфляция за все прошлое десятилетие оказалась меньше инфляции за последние три года. Этому в США уже даже дали название "байденомика" - когда экономика чувствует и ведет себя как нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден.