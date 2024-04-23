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В США студенты протестуют против войны в секторе Газа

Студенческие городки крупнейших американских университетов охватили беспорядки. Сотни преподавателей и студентов по всей стране вышли на акцию протеста против войны в секторе Газа и поставок оружия Израилю. Демонстрации, начавшиеся в Колумбийском университете, быстро охватили другие штаты. На усмирение протестующих брошены силы полиции, в том числе спецназа.

Как итог, 45 студентов Йельского университета проведут ближайшее время в полицейском участке. На их задержание были брошены силовики. В Нью-Йорке прямо на территории кампуса было арестовано более 150 человек, в Колумбийском - 108. Руководства учебных заведений заявили об отстранении всех причастных к пропалестинским митингам от учебы.

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