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В США трансгендерам вновь разрешили служить в армии

В США вновь разрешили трансгендерам служить в армии. Они смогут вступить в военные ряды в соответствии с выбранным ими полом. А Пентагон вновь гарантирует им обеспечение любой медицинской помощью. Напомним, служить трансгендерам когда-то разрешил Барак Обама. Сменивший его на посту президента Дональд Трамп наложил на это решение вето, аргументировав это тем, что американская армия "должна быть сосредоточена на победах, а не на бремени медицинских затрат".

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