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В США цены на газ выросли примерно на 75 %
Американцам придется платить этой зимой за отопление почти на треть больше, чем в прошлом году. Виной тому рост цен на топливо. Это пишет "Рейтерс" со ссылкой на прогноз Управления энергетической информации США. Почти половина домов в Штатах использует для обогрева газ - он дешевле электричества. Однако если электричество подорожало всего на 10 %, то цены на газ подскочили примерно на 75 %.
Для украинцев минимально допустимая температура в квартирах зимой снизится до 16 градусов. Это заявил премьер страны Шмыгаль. Он также призвал экономно использовать газ и уголь и снижать потребление электроэнергии по вечерам.
По данным украинского Минэнерго, примерно 30 % энергетической инфраструктуры Украины выведено из строя. С 12 октября Киев прекратил поставки электроэнергии в Польшу, Румынию и Молдову.
Фото:pixabay.com
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