В США цены на газ выросли примерно на 75 %

Американцам придется платить этой зимой за отопление почти на треть больше, чем в прошлом году. Виной тому рост цен на топливо. Это пишет "Рейтерс" со ссылкой на прогноз Управления энергетической информации США. Почти половина домов в Штатах использует для обогрева газ - он дешевле электричества. Однако если электричество подорожало всего на 10 %, то цены на газ подскочили примерно на 75 %.