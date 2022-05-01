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В США участились нападения на покупателей при выходе из магазинов

К чему приводят стремительная продовольственная инфляция и пустые полки Байдена на диком Западе? В США участились нападения на покупателей при выходе из магазинов. Людей грабят на парковках, угрожая ножом и отнимая их продукты.

На этом видео две афроамериканки нагло отнимают продукты у покупательницы на парковке супермаркета в городе Темпл (штат Техас). Бедной женщине только и остается, что звать на помощь и фиксировать акт продуктового насилия на камеру телефона.

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