К чему приводят стремительная продовольственная инфляция и пустые полки Байдена на диком Западе? В США участились нападения на покупателей при выходе из магазинов. Людей грабят на парковках, угрожая ножом и отнимая их продукты.



На этом видео две афроамериканки нагло отнимают продукты у покупательницы на парковке супермаркета в городе Темпл (штат Техас). Бедной женщине только и остается, что звать на помощь и фиксировать акт продуктового насилия на камеру телефона.