В США участились смертельные случаи при задержаниях

Обеспокоенные американцы начали переходить от слов к действиям. На этот раз беспорядками на улицах не обошлось. Джессика Бове вела прямой эфир в соцсетях, посвященный суду над Дереком Шовином. Свое видео девушка закончила ненавистным высказыванием в адрес правоохранителей, после чего в состоянии алкогольного опьянения села за руль и умышленно сбила полицейского.