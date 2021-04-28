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В США участились смертельные случаи при задержаниях

Обеспокоенные американцы начали переходить от слов к действиям. На этот раз беспорядками на улицах не обошлось. Джессика Бове вела прямой эфир в соцсетях, посвященный суду над Дереком Шовином. Свое видео девушка закончила ненавистным высказыванием в адрес правоохранителей, после чего в состоянии алкогольного опьянения села за руль и умышленно сбила полицейского.

Полицейские Нью-Йорка выстроились вдоль улиц, чтобы почтить память убитого 43-летнего офицера Анастасиоса Цакоса. Сама преступница раскаялась и попросила прощения у семьи погибшего. Как выяснило следствие, Джессика ранее уже была лишена водительских прав.


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