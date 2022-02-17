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В США учителей заменяют военными, в Канаде продолжается протест "Конвоя свободы"

Немаловажный экономический фактор на мировой арене - ограничительные меры, связанные с пандемией, которые у обычных людей особого восторга не вызывают, а как раз наоборот. В Канаде продолжается протест "Конвоя свободы". Власти открыто называют мирных митингующих экстремистами и террористами. Те, в свою очередь, к правительству симпатии не питают. Накануне манифестанты прогнали журналиста "Глобал Ньюс" за то, что телеканал сотрудничает с властями.

Митинг против санитарной диктатуры прошел также в Австрии. На улицы столицы вышли тысячи человек. Они считают, что ограничения противоречат принципам свободы слова и убивают экономику.

В США учителей заменяют военными

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В США на фоне роста заболеваний - нехватка учителей. Решают проблему в стране оригинально. Вместо преподавателей объясняют детям школьные предметы военные. Многие ученики изначально подумали, что к ним пришли вербовщики. Сообщается, что больше всего подобных замен произошло в Нью-Мехико.

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