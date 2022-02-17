В США учителей заменяют военными, в Канаде продолжается протест "Конвоя свободы"

Немаловажный экономический фактор на мировой арене - ограничительные меры, связанные с пандемией, которые у обычных людей особого восторга не вызывают, а как раз наоборот. В Канаде продолжается протест "Конвоя свободы". Власти открыто называют мирных митингующих экстремистами и террористами. Те, в свою очередь, к правительству симпатии не питают. Накануне манифестанты прогнали журналиста "Глобал Ньюс" за то, что телеканал сотрудничает с властями.