В США утвержден новый федеральный праздник - День отмены рабства

Новый федеральный праздник утвержден в США. День отмены рабства, как объявил Джо Байден, будут отмечать в Америке 19 июня. Теперь это официальный выходной, наравне с Рождеством или Днем благодарения. Так как в этом году новый праздник выпадает на субботу, выходной перенесли на пятницу. Дата 19 июня выбрана потому, что именно в этот день в Техасе была оглашена прокламация об освобождении рабов, которую принял 16-й президент Авраам Линкольн. Штат стал последним, где об этом было объявлено.