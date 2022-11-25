В США уволили главу избиркома из-за цвета кожи

В Сан-Франциско уволили главу избиркома за то, что он белый. При этом у него 20-летний стаж работы и безупречные рекомендации.

Все дело в городском плане по "обеспечению расовой справедливости". Он гласит, что в "демократическом" Сан-Франциско все руководящие должности должны быть более "разнообразными".