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В США ужесточат правила для иноагентов
В США вынесли на общественное обсуждение новые правила по закону об иноагентах. Минюст страны распространил 12-страничный опросник для публичного комментирования. В документе 19 новых правил. В частности, планируется пересмотреть послабления для юристов, коммерческих компаний и лиц, занимающихся религиозными или научными исследованиями. Нововведения коснутся соцсетей и других технологий.
Все юридические и физлица, действующие как агенты иностранных правительств, должны будут регистрироваться и публично отчитываться о своей деятельности. К таковым Минюст США причислил российские агентства RT и Sputnik, хотя и не предъявляет подобных требований к ряду других иностранных госСМИ.
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