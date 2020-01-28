В США ужесточат правила выдачи грин-карт

Верховный суд страны поддержал инициативу Дональда Трампа. Появится больше причин отказать легальным мигрантам в получении заветной карты. Например, если власти заподозрят переселенцев в том, что они рассчитывают на государственные пособия. Проблемы возникнут и у тех, кто пользуется льготным медицинским страхованием и участвует в программе на получение талонов на еду. Отдельное внимание уделят уровню владения английским языком. Нововведения могут затронуть около 20 миллионов человек без американского гражданства, которые сейчас законно находятся в США. Напомним, Белый дом уже пытался ужесточить правила выдачи грин-карт прошлым летом, но тогда распоряжение не вступило в силу.