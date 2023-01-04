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В США в первые дни 2023 года в перестрелках погибли более 100 человек
Шокирующая статистика. Более 100 человек погибли в США в инцидентах с применением огнестрельного оружия за первые дни наступившего года, сообщают интернет-источники. С начала 2023-го убили случайно или намеренно 131 человека, 313 - ранены. При этом погибли двое детей и 11 подростков. С начала года в США зафиксировано уже шесть инцидентов, которые квалифицируются как массовая стрельба.
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