В США в первые дни 2023 года в перестрелках погибли более 100 человек

Шокирующая статистика. Более 100 человек погибли в США в инцидентах с применением огнестрельного оружия за первые дни наступившего года, сообщают интернет-источники. С начала 2023-го убили случайно или намеренно 131 человека, 313 - ранены. При этом погибли двое детей и 11 подростков. С начала года в США зафиксировано уже шесть инцидентов, которые квалифицируются как массовая стрельба.