В США в штате Колорадо перевернулся школьный автобус. Пострадали 19 подростков

В США, а именно в штате Колорадо, в результате столкновения с грузовиком перевернулся школьный автобус. Пострадали 19 подростков. ДТП произошло вблизи городка Хадсон. По данным полиции, водитель грузовика уснул за рулем, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в автобус, который вылетел в кювет и перевернулся. Впрочем, пассажирам удалось покинуть салон самостоятельно. Жизни детей ничего не угрожает.