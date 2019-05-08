В США в штате Колорадо стрельба в школе

Погиб один подросток, еще семеро детей получили ранения. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным властей, огонь открыли два ученика школы. Они вошли в здание и открыли огонь в двух разных местах. Нападавшие задержаны. Их мотивы выясняются.



