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В США в штате Огайо сошли с рельсов 20 вагонов грузового состава
Очередная железнодорожная авария произошла в США - в штате Огайо сошли с рельсов 20 вагонов грузового состава. Местное управление по чрезвычайным ситуациям уверяет, что в поезде ничего опасного не перевозилось, однако жителей просили не приближаться к месту происшествия и укрыться "в целях предосторожности". На месте крушения работают полицейские и спасатели. Это уже четвертая за последнее время крупная авария в Штатах на железной дороге. Подобные инциденты произошли ранее в Мичигане, Небраске и в том же Огайо. В результате ЧП у жителей ухудшилось самочувствие, а также начала происходить массовая гибель животных и рыб.
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