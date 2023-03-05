Очередная железнодорожная авария произошла в США - в штате Огайо сошли с рельсов 20 вагонов грузового состава. Местное управление по чрезвычайным ситуациям уверяет, что в поезде ничего опасного не перевозилось, однако жителей просили не приближаться к месту происшествия и укрыться "в целях предосторожности". На месте крушения работают полицейские и спасатели. Это уже четвертая за последнее время крупная авария в Штатах на железной дороге. Подобные инциденты произошли ранее в Мичигане, Небраске и в том же Огайо. В результате ЧП у жителей ухудшилось самочувствие, а также начала происходить массовая гибель животных и рыб.