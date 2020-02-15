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В США вакцину от коронавируса разрабатывают сразу 5 фармацевтических компаний
Сразу пять американских фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от Ковид-19. Уже к ноябрю этого года ученые надеются иметь 150 миллионов доз вакцины.
В Японии решили провести клинические испытания американских препаратов от СПИДа для лечения пациентов с новым типом вируса
Так, в одной из японских клиник зафиксировано массовое заражение, которое, вероятно, произошло в стенах больницы. За сутки от коронавируса умерли 143 человека, более 60 тысяч заболевших. Не менее 6 с половиной тысяч пациентов удалось вылечить. Среди них и самый юный пациент - двухмесячный младенец.
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