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В США вакцину от коронавируса разрабатывают сразу 5 фармацевтических компаний

Сразу пять американских фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от Ковид-19. Уже к ноябрю этого года ученые надеются иметь 150 миллионов доз вакцины.

В Японии решили провести клинические испытания американских препаратов от СПИДа для лечения пациентов с новым типом вируса


Так, в одной из японских клиник зафиксировано массовое заражение, которое, вероятно, произошло в стенах больницы. За сутки от коронавируса умерли 143 человека, более 60 тысяч заболевших. Не менее 6 с половиной тысяч пациентов удалось вылечить. Среди них и самый юный пациент - двухмесячный младенец.

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