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В США внедорожник въехал в переполненный ресторан, травмы получили 18 человек

В США внедорожник въехал в переполненный ресторан, травмы получили 18 человек

Ссора на дороге привела к ДТП. В центре Нью-Йорка внедорожник въехал в гриль-бар: пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Водители и пассажиры двух транспортных средств повздорили на заправке, завязалась погоня. Одно из авто врезалось в бок другого, отчего машина вылетела на тротуар и протаранила витрину бара.

Фото с сайта pixabay.com

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