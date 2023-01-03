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В США внедорожник въехал в переполненный ресторан, травмы получили 18 человек
Ссора на дороге привела к ДТП. В центре Нью-Йорка внедорожник въехал в гриль-бар: пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Водители и пассажиры двух транспортных средств повздорили на заправке, завязалась погоня. Одно из авто врезалось в бок другого, отчего машина вылетела на тротуар и протаранила витрину бара.
Фото с сайта pixabay.com
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