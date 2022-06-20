В США вновь стреляют: есть жертвы

Американцы вновь гибнут от пуль. Очередной инцидент с применением огнестрельного оружия в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь на праздновании годовщины отмены рабства. От действий стрелка погиб 15-летний подросток, еще трое взрослых ранены, в их числе полицейский. По сообщениям мэра города, между собравшимися вспыхнуло сразу несколько потасовок, и один из присутствующих использовал оружие.