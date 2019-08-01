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В США военный истребитель рухнул в Долине смерти - пострадали 7 человек

Судьба пилота до сих пор неизвестна. Уточняется, что самолет разбился, направляясь на военно-морскую авиабазу Чайна-Лейк - это примерно в 200 километрах от Лос-Анджелеса. На месте ЧП работают спасатели.


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