В США вокруг Белого дома возводят бетонную стену

Странные кадры начинают публиковать в американских СМИ. Вокруг Белого дома возводят бетонную стену. Такие плиты обычно используются для защиты от массовых беспорядков. Вашингтонская администрация никак не комментирует происходящее.

Пользователи уже успели оценить архитектурное решение. Некоторые шутят, что заграждения возводят, чтобы Сонный Джо не потерялся на территории Белого дома. Другие сравнивают нынешнего президента с его предшественником. Мол, Трамп защищал страну стеной от нелегалов, а Байден самого себя от недовольных граждан.