ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США вооруженный мужчина застрелил троих человек и покончил с собой

В США вооруженный мужчина застрелил троих человек и покончил с собой

В Джорджии мужчина застрелил свою мать, бабушку и работницу фаст-фуда, а затем покончил с собой, пишет БЕЛТА.

Соседи сообщили полиции, что за день до произошедшего мужчина вышел из дома, кричал и совершил выстрел в воздух. В ночь на четверг они также слышали выстрелы, однако полиция и скорая приехали только под утро.

Полиция выясняет мотивы стрелявшего. Не известно, был ли он знаком с работницей ресторана фаст-фуда, однако известно, что именно она стала первой жертвой. После мужчина пришел домой, убил своих родственников и застрелился сам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все