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В США вооруженный мужчина застрелил троих человек и покончил с собой
В Джорджии мужчина застрелил свою мать, бабушку и работницу фаст-фуда, а затем покончил с собой, пишет БЕЛТА.
Соседи сообщили полиции, что за день до произошедшего мужчина вышел из дома, кричал и совершил выстрел в воздух. В ночь на четверг они также слышали выстрелы, однако полиция и скорая приехали только под утро.
Полиция выясняет мотивы стрелявшего. Не известно, был ли он знаком с работницей ресторана фаст-фуда, однако известно, что именно она стала первой жертвой. После мужчина пришел домой, убил своих родственников и застрелился сам.
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