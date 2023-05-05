В США вооруженный мужчина застрелил троих человек и покончил с собой

В Джорджии мужчина застрелил свою мать, бабушку и работницу фаст-фуда, а затем покончил с собой, пишет БЕЛТА.

Соседи сообщили полиции, что за день до произошедшего мужчина вышел из дома, кричал и совершил выстрел в воздух. В ночь на четверг они также слышали выстрелы, однако полиция и скорая приехали только под утро.