В США возник острый дефицит мяса

В Штатах возник острый дефицит всех видов мяса. В супермаркетах уже ввели нормы - по одной-две упаковки на человека. Проблема возникла в связи с тем, что в Северной Америке закрыты два десятка перерабатывающих заводов. Дональд Трамп накануне подписал распоряжение о срочном запуске этих предприятий, которые, как он настаивает, относятся к "критической инфраструктуре". Пока это сделать не удалось - часть работников больна и заменить их некем. Дефицит привел к росту цен и возникновению ажиотажного спроса.