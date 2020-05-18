ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США возобновят производство ведущие автозаводы

Об этом в самом конце апреля договорилась "тройка" компаний в Детройте: General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler. Дату частичного возобновления работы согласовали с профсоюзом и властями штата Мичиган. Руководство компаний совместно с профсоюзом предоставит протоколы безопасности, позволяющие снизить риск заражения COVID-19.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все