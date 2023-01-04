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В США впервые казнили женщину-трансгендера
В США казнили трансгендера за убийство своей партнерши 20 лет назад. И это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда к трансгендеру применили такую меру наказания.
По информации британской газеты The Guardian, Эмбер Маклафлин зарезал бывшую девушку в 2003 году, когда был еще мужчиной. Тогда же его признали виновным.
Находясь в заключении за совершенное преступление, Маклафлин сменил пол. Но избежать наказания таким способом не удалось. Смертная казнь проведена в штате Миссури путем смертельной инъекции.
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