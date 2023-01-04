В США впервые казнили женщину-трансгендера

В США казнили трансгендера за убийство своей партнерши 20 лет назад. И это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда к трансгендеру применили такую меру наказания.

По информации британской газеты The Guardian, Эмбер Маклафлин зарезал бывшую девушку в 2003 году, когда был еще мужчиной. Тогда же его признали виновным.