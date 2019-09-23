Больше всего наград у "Игры престолов" и "Чернобыля". На счету первого 12 статуэток. В том числе главная - за лучший драматический сериал. "Чернобыль" отмечен призами за сценарий и режиссуру. Также он стал мини-сериалом года. Ранее пятисерийная драма о трагедии на Чернобыльской АЭС возглавила рейтинг лучших в истории веб-ресурса IMDB. Выдающимся телефильмом признан интерактивный проект "Черное зеркало". Среди каналов больше всего премий собрал HBO - 34.