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В США вспышка оспы обезьян, в Испании - гепатит неизвестного происхождения

США объявили режим чрезвычайного положения в связи со вспышкой оспы обезьян. Минздрав страны призывает американцев отнестись к вирусу со всей серьезностью - на данный момент им инфицированы 6 600 граждан страны. ВОЗ ранее уже объявила распространение вируса оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Летальные исходы в результате данного заболевания зафиксированы в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке.

Из Испании сообщают о смерти двух детей из-за гепатита неизвестного происхождения

Одному заболевшему было шесть лет, второму всего 15 месяцев. Пациенты не смогли перенести операцию по пересадке печени. Как сообщил Минздрав страны, это первые летальные случаи в Испании, связанные с новым заболеванием.

Всего в стране данный гепатит был выявлен примерно у сорока пяти человек. В июле, по данным ВОЗ, в мире насчитывалось более тысячи пациентов, которые, предположительно, страдают от нового заболевания. Более того, в 22 случаях оно привело к летальному исходу.

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