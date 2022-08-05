3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США вспышка оспы обезьян, в Испании - гепатит неизвестного происхождения
США объявили режим чрезвычайного положения в связи со вспышкой оспы обезьян. Минздрав страны призывает американцев отнестись к вирусу со всей серьезностью - на данный момент им инфицированы 6 600 граждан страны. ВОЗ ранее уже объявила распространение вируса оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Летальные исходы в результате данного заболевания зафиксированы в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке.
Из Испании сообщают о смерти двух детей из-за гепатита неизвестного происхождения
Одному заболевшему было шесть лет, второму всего 15 месяцев. Пациенты не смогли перенести операцию по пересадке печени. Как сообщил Минздрав страны, это первые летальные случаи в Испании, связанные с новым заболеванием.
Всего в стране данный гепатит был выявлен примерно у сорока пяти человек. В июле, по данным ВОЗ, в мире насчитывалось более тысячи пациентов, которые, предположительно, страдают от нового заболевания. Более того, в 22 случаях оно привело к летальному исходу.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов