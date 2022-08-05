В США вспышка оспы обезьян, в Испании - гепатит неизвестного происхождения

США объявили режим чрезвычайного положения в связи со вспышкой оспы обезьян. Минздрав страны призывает американцев отнестись к вирусу со всей серьезностью - на данный момент им инфицированы 6 600 граждан страны. ВОЗ ранее уже объявила распространение вируса оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Летальные исходы в результате данного заболевания зафиксированы в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке.

Из Испании сообщают о смерти двух детей из-за гепатита неизвестного происхождения

Одному заболевшему было шесть лет, второму всего 15 месяцев. Пациенты не смогли перенести операцию по пересадке печени. Как сообщил Минздрав страны, это первые летальные случаи в Испании, связанные с новым заболеванием.