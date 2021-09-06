В США выросло число жертв урагана "Ида"

В США число жертв урагана "Ида" выросло до 63. Большинство приходится на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Почти 600 тысяч человек в Луизиане до сих пор остаются без электричества. Также парализована добыча нефти в Мексиканском заливе.

