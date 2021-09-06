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В США выросло число жертв урагана "Ида"

В США число жертв урагана "Ида" выросло до 63. Большинство приходится на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Почти 600 тысяч человек в Луизиане до сих пор остаются без электричества. Также парализована добыча нефти в Мексиканском заливе.


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