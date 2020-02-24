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В США выселять из отеля пчел пришлось пожарным и полицейским

Пчелиная атака в США. Рой насекомых поселился в желобе отеля в Пасадене и стал докучать постояльцам и местным жителям. Выселять опасных соседей пришлось пожарным и полицейским. На время спецоперации была перекрыта улица. Пчелиные укусы получили около десятка человек, среди них сотрудники экстренных служб.

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