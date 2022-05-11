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В США вышел документальный фильм "2000 мулов" о вбросах на президентских выборах в 2020 году
Администрация США делает все возможное, чтобы отвлечь рядового американца от внутренних проблем. К примеру, накануне в Штатах вышел новый документальный фильм "2000 мулов" о вбросах на президентских выборах. Тысячи фальсификаций отражены в материалах. Лента доказывает, что Трамп победил на выборах, а Байден - нелегитимный президент.
Свобода слова по-американски
Почему же фильм прошел практически незамеченным? Дело в том, что в прессе подняли шумиху об абортах, а социальные сети подвергли цензуре сообщения о фильме, отмечают в организации, собиравшей документальный материал. Их собственный сайт был занесен в черный список в "Фейсбуке". "Инстаграм" скрывает фото с премьеры фильма в резиденции Трампа, а TikTok помечает учетные записи, распространяющие видеоклипы с премьеры, как "подстрекающие к насилию".
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