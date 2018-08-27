В США выясняют обстоятельства новой стрельбы

На этот раз инцидент произошел в Джэксонвилле. Трагедией закончился виртуальный матч по футболу. 24-летний геймер Дэвид Кац из города Балтимор в игре потерпел поражение и открыл огонь по людям. 2 человека погибли, еще 11 были ранены. Очевидцы рассказывают о давке на выходе из торгового центра, где проходили киберсоревнования.

После нападения на людей стрелок (а стало известно, что он прошлогодний победитель турнира) покончил с собой. Отметим, штат Флорида известен как один из довольно либеральных в плане оружия и здесь неоднократно происходили подобные трагедии. Неделю назад в стрельбе после школьного футбольного матча пострадали два ребенка. В феврале в средней школе Паркленда от рук Николаса Круза погибли 17 учеников. А в 2016 году выходец из Афганистана в ночном клубе в Орландо убил 49 человек.