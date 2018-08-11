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В США выясняют обстоятельства угона пассажирского самолета из аэропорта Сиэтла
В момент угона, как сообщается, пассажиров на борту не было. Лайнер рассчитан на перевозку примерно 80 человек. Через несколько минут после взлета угнанный самолет рухнул на землю. Это произошло близ одного из островов в заливе Пьюджет. Угонщик погиб.
Аэропорт Сиэтла входит в десятку крупнейших в Соединенных Штатах Америки. В прошлом году им воспользовались почти 50 миллионов человек.
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