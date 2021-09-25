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В США выявили фальсификацию с бюллетенями во время выборов
В США продолжают издеваться над демократией. Там завершается проверка более двух миллионов бюллетеней для голосования в одном из округов Аризоны. Сенат штата решил убедиться в честности результатов на последних президентских выборах в США. В итоге обнаружили более 17 тысяч дублей. Проверка на предмет фальсификациивелась открыто - под прицелом камер видеонаблюдения. Возмущенный народ уже собирается возле местного Капитолия. Обстановка накаляется.
Количество обнаруженных дубликатов в полтора раза больше, чем разница между Байденом и Трампом. Получается, что победитель президентских выборов в Аризоне неизвестен. Интересно, что на это скажут в Белом доме?
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