В США выявили фальсификацию с бюллетенями во время выборов

В США продолжают издеваться над демократией. Там завершается проверка более двух миллионов бюллетеней для голосования в одном из округов Аризоны. Сенат штата решил убедиться в честности результатов на последних президентских выборах в США. В итоге обнаружили более 17 тысяч дублей. Проверка на предмет фальсификациивелась открыто - под прицелом камер видеонаблюдения. Возмущенный народ уже собирается возле местного Капитолия. Обстановка накаляется.