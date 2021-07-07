В США за минувшие выходные в перестрелках погибли не менее 150 человек

Совсем не радостная статистика из США. За минувшие выходные там в перестрелках погибли по меньшей мере 150 человек. Такие данные приводит "РИА Новости". К примеру, с вечера 2 июля по утро 5-го в Чикаго в ходе вооруженных нападений ранены 83 человека, 14 погибли. В Техасе произошла перестрелка у автомойки. В Вирджинии неизвестный открыл огонь по детям. Одна из раненых девочек сейчас борется за жизнь. Ранее журналисты "Вашингтон пост" предсказывали США кровавое лето. Причиной волны огнестрела они называли стресс общества после локдауна и осадок от протестов после убийства Джорджа Флойда.