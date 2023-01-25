В США за перевозку наркотиков задержали черепаху

В США за перевозку без малого тонны наркотика задержали черепаху. Кокаин на сумму 53 млн долларов бедолага тянула в воде на себе.

В интернет-источниках рассказывают, что такие морские закладки обычно делают участники мексиканских наркокартелей. Они скидывают товар в нейтральных водах с буйками и GPS-маячком, а после пресноводное животное дожидается покупателя. Но на этот раз все пошло не плану: черепаха-наркокурьер запуталась в привязанных к ней же веревках и попала в руки береговой охраны.