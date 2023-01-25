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В США за перевозку наркотиков задержали черепаху
В США за перевозку без малого тонны наркотика задержали черепаху. Кокаин на сумму 53 млн долларов бедолага тянула в воде на себе.
В интернет-источниках рассказывают, что такие морские закладки обычно делают участники мексиканских наркокартелей. Они скидывают товар в нейтральных водах с буйками и GPS-маячком, а после пресноводное животное дожидается покупателя. Но на этот раз все пошло не плану: черепаха-наркокурьер запуталась в привязанных к ней же веревках и попала в руки береговой охраны.
Всего в упаковках было более 800 кг белого порошка.
Фото: pexels.com
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