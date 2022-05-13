В США заблокирован очередной пакет военной помощи Киеву

Очередной пакет американской военной помощи Киеву в размере 40 млрд долларов заблокирован из-за позиции сенатора от штата Кентукки. Выступая в Конгрессе, Рэнд Пол заявил: подобная поддержка Украины навредит своей же экономикев условиях высокой инфляции в США, роста госдолга и падения курса американского доллара. Сенатор отметил, что США уже не способны оставаться мировым жандармом, поскольку это наносит урон бюджету страны. Политик также призвал установить надзор над выделением денежных средств на помощь Украине. Готовность Вашингтона продолжать военные поставки раскритиковал и экс-президент США.