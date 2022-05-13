ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США заблокирован очередной пакет военной помощи Киеву

Очередной пакет американской военной помощи Киеву в размере 40 млрд долларов заблокирован из-за позиции сенатора от штата Кентукки. Выступая в Конгрессе, Рэнд Пол заявил: подобная поддержка Украины навредит своей же экономикев условиях высокой инфляции в США, роста госдолга и падения курса американского доллара. Сенатор отметил, что США уже не способны оставаться мировым жандармом, поскольку это наносит урон бюджету страны. Политик также призвал установить надзор над выделением денежных средств на помощь Украине. Готовность Вашингтона продолжать военные поставки раскритиковал и экс-президент США.


Изображение

Трамп возмутился тем, что Европа платит слишком мало в сравнении с многомиллиардной американской помощью, и призвал заставить ее также внести "справедливую лепту".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все