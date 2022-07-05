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В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде

Остановлен и обезврежен. Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго. 22-летний Роберт Кримо пытался скрыться от правоохранителей на машине, однако полицейские все же смогли его остановить. Расследование продолжается. Напомним, преступник открыл стрельбу во время шествия в честь Дня Независимости США в городе Хайленд-Парк. 6 человек погибли, более 20 ранены.

В Филадельфии во время фейерверка неизвестный открыл стрельбу

А в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по людям прямо во время салюта в честь Дня независимости. Ранения получили двое полицейских.

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