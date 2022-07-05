В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде

Остановлен и обезврежен. Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго. 22-летний Роберт Кримо пытался скрыться от правоохранителей на машине, однако полицейские все же смогли его остановить. Расследование продолжается. Напомним, преступник открыл стрельбу во время шествия в честь Дня Независимости США в городе Хайленд-Парк. 6 человек погибли, более 20 ранены.