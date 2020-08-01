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В США задержали подозреваемых во взломе Twitter-аккаунтов знаменитостей

В США задержали 3 подозреваемых во взломе Twitterер-аккаунтов знаменитостей. Главным организатором атаки оказался 17-летний подросток. Ему предъявили обвинение по 30 пунктам, в том числе в организованном мошенничестве и незаконном использовании персональных данных. Напомним, в середине июля юные хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, бывшего вице-президента США Джо Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.

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