В США задержаны более 50 активистов движения в защиту экологии

В США полиция задержала более 50 участников акции протеста экологов, она прошла у здания МВД в Вашингтоне. Десяткам протестующих удалось попасть в здание. Остальные пытались прорвать полицейский кордон, начались столкновения с правоохранителями. Полицейские действовали агрессивно, применяя электрошокеры и дубинки.