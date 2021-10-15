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В США задержаны более 50 активистов движения в защиту экологии

В США полиция задержала более 50 участников акции протеста экологов, она прошла у здания МВД в Вашингтоне. Десяткам протестующих удалось попасть в здание. Остальные пытались прорвать полицейский кордон, начались столкновения с правоохранителями. Полицейские действовали агрессивно, применяя электрошокеры и дубинки.

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