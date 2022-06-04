В США задумываются о способности Джо Байдена принимать взвешенные решения

Нахождение на столь высоком политическом посту Джо Байдена представляет опасность для простых американцев. В США начинают задумываться о способности президента принимать взвешенные решения. Сомнения в профпригодности высказывают оппоненты и бывшие сторонники. А местные СМИ все чаще обсуждают смешные и даже порой абсурдные высказывания американского лидера.

"Разъяснительная кампания Байдена касается даже вещей типа: "Мы нанесем ядерный удар по Китаю, если он нападет на Тайвань". Ты чего?! Это большое дело, это большая проблема. Нельзя говорить такое, если ты главнокомандующий с высоким уровнем понимания политических вопросов. А теперь он ходит и говорит: "Кто это исправляет меня?" Вообще-то все тебя исправляют, потому что они все не хотят умирать".