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В США запретили 1648 книг
США продолжают закручивать "демократические гайки" внутри страны. Штаты захлестнула волна книжных запретов. По официальной статистике, за прошлый учебный год в стране из 5 тысяч школьных библиотек были изъяты 1648 литературных произведений.
Чаще всего доставалось классикам - книгам "Приключения Тома Сойера" и "Убить пересмешника". Обоим произведениям инкриминировались неполиткорректность и проповедование расово-гендерной ненависти. Книги в Соединенных Штатах стали одной и главных жертв "культуры отмены".
Либеральные теоретики настойчиво рекомендуют запретами спасать детские души от разлагающего действия всех форм ненависти.
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