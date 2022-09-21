В США запретили 1648 книг

США продолжают закручивать "демократические гайки" внутри страны. Штаты захлестнула волна книжных запретов. По официальной статистике, за прошлый учебный год в стране из 5 тысяч школьных библиотек были изъяты 1648 литературных произведений.



Чаще всего доставалось классикам - книгам "Приключения Тома Сойера" и "Убить пересмешника". Обоим произведениям инкриминировались неполиткорректность и проповедование расово-гендерной ненависти. Книги в Соединенных Штатах стали одной и главных жертв "культуры отмены".



Либеральные теоретики настойчиво рекомендуют запретами спасать детские души от разлагающего действия всех форм ненависти.