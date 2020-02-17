В США запустили баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

В этот раз "Трайдент-2" запустили без боевой части с подводной лодки у побережья города Сан-Диего. Такие испытания проводятся для того, чтобы оценить надежность стратегических систем вооружения, уточнили в ВМС США. К слову, "Трайдент-2" - единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд, в ВМС США и Великобритании.