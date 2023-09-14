В США запустили расследование против Бадена

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале парламентского расследования злоупотреблений Джо Байдена с целью отправить американского президента в отставку. Основанием для импичмента должны стать, если они будут доказаны, подозрения в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию. Главным из подозреваемых является Хантер Байден, который, похоже, выступал посредником между Джо и взяткодателями. И если затея с импичментом сомнительна (демократическое большинство в Сенате не позволит ей увенчаться успехом), то Хантеру, судя по развитию событий, грозят почти неизбежный приговор и тюрьма. В США уже вовсю обсуждают, рискнет ли президент помиловать сына за преступления, совершенные ими вместе?