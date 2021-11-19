В США застрелили барбера на рабочем месте, когда тот стриг полицейского

В США продолжается эпидемия насилия. В Балтиморе 38-летний афроамериканец пришел свести счеты с барбером, с которым у него был конфликт, и застрелил его прямо на рабочем месте. Но он не подозревал, что его обидчик в тот момент подстригал копа. Полицейский тут же "уравновесил" ситуацию. Как выяснило следствие, нападавший также виновен в других инцидентах, в результате которых один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые ранения.