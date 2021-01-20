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В США завершаются приготовления к инаугурации нового президента
Накануне Джо Байден прибыл на военную базу в Мэриленд, а после принял участие в церемонии в Вашингтоне, посвященной поминовению всех умерших от
. Ночь он провел в гостевой резиденции Белого дома. Вместе с ним присягу также примет
Прощание Трампа
Он ни разу не упомянул избранного президента, зато отметил, что стал первым президентом в истории страны за последние десятилетия, который не развязал новых войн. Действующий президент, вопреки традициям, на инаугурации присутствовать не будет.
Дональд Трамп, президент США:
"Я боролся за вас. Я боролся за ваши семьи. Я боролся за нашу страну. И превыше всего, я боролся за все, чем является Америка - за то, на чем она стоит. Это - безопасность, сила, гордость и свобода. Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается".
Беспрецедентные меры безопасности
Инаугурация Байдена пройдет при беспрецедентных мерах безопасности. Сейчас Вашингтон больше похож на военную базу, чем на праздничную столицу. Центр города закрыт, Капитолий обнесен заборами и колючей проволокой, повсюду блокпосты. Вместо публики на Национальной аллее установят 200 тысяч флагов. А вместо фейерверков и бала запланирован виртуальный парад. В таком режиме церемония пройдет якобы из-за эпидобстановки. Приглашения получили лишь две сотни зрителей. За охраной порядка в городе следят около 25 тысяч солдат, развернуты подразделения радиационной, химической и биологической защиты. При этом 12 нацгвардейцев были отстранены от выполнения задачи, в том числе двое из них попали под подозрение в связях с террористами. Под усиленной охраной находится и Пентагон.
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