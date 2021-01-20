В США завершаются приготовления к инаугурации нового президента

Накануне Джо Байден прибыл на военную базу в Мэриленд, а после принял участие в церемонии в Вашингтоне, посвященной поминовению всех умерших от

. Ночь он провел в гостевой резиденции Белого дома. Вместе с ним присягу также примет

Прощание Трампа

Он ни разу не упомянул избранного президента, зато отметил, что стал первым президентом в истории страны за последние десятилетия, который не развязал новых войн. Действующий президент, вопреки традициям, на инаугурации присутствовать не будет.

Дональд Трамп, президент США:

"Я боролся за вас. Я боролся за ваши семьи. Я боролся за нашу страну. И превыше всего, я боролся за все, чем является Америка - за то, на чем она стоит. Это - безопасность, сила, гордость и свобода. Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается".



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