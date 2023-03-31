США подготовили очередную группу военных ВСУ. 65 человек завершили обучение по применению системы противовоздушной обороны Patriot. Всего с апреля 2022 года за границей тысячи украинских военных обучали обращению с более чем 20 системами по 40 различным программам.

Правда, для начала украинским военным не мешало бы выучить английский. Минобороны Украины опубликовало ролик с западной техникой, указав в нем на английском языке, что она поможет им "оккупировать украинские земли". Позднее ролик был удален и заменен новым - с политически верным текстом. Согласно ему, западное оружие все же поможет "освободить украинские территории".