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В США завершили подготовку украинских военных
США подготовили очередную группу военных ВСУ. 65 человек завершили обучение по применению системы противовоздушной обороны Patriot. Всего с апреля 2022 года за границей тысячи украинских военных обучали обращению с более чем 20 системами по 40 различным программам.
Правда, для начала украинским военным не мешало бы выучить английский. Минобороны Украины опубликовало ролик с западной техникой, указав в нем на английском языке, что она поможет им "оккупировать украинские земли". Позднее ролик был удален и заменен новым - с политически верным текстом. Согласно ему, западное оружие все же поможет "освободить украинские территории".
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