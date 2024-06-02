Берлин все больше будет отдаляться от Вашингтона и сближаться с Москвой. Это признал бывший советник главы Пентагона. Дуглас Макгрегор подчеркнул, что "Германия дюйм за дюймом движется мысленно, ментально и стратегически в сторону России. В последующие месяцы мы будем наблюдать окончательный разрыв между Штатами и Берлином". Полковник в отставке отметил, что для Берлина это "единственный вариант восстановить экономику".