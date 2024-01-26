В США заявили о непричастности к крушению Ил-76

Запад открещивается от уничтожения Ил-76 над Белгородской областью России. В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты никак не причастны к крушению российского транспортника, который перевозил украинских пленных, и добавили, что Вашингтону будет трудно провести "независимую проверку некоторых деталей" из-за того, что катастрофа произошла на российской территории. В Пентагоне же заявили, что проверяют данные о том, что для ударов по самолету с пленными ВСУ применялось американское оружие.